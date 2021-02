Fastensuppe zum Mitnehmen für den guten Zweck

Die Pandemie macht auch vor sozialen Einrichtungen nicht halt. 2020 wurden von der katholischen Frauenbewegung etwa ein Drittel weniger Spenden lukriert als noch in den Jahren zuvor. Dass das traditionelle Fastensuppenessen und die dazugehörige Spendenaktion am Aschermittwoch heuer an vielen Orten nicht wie gewohnt stattfinden kann, ist dabei nicht von Vorteil. Darauf verzichten möchte man dennoch nicht und lädt daher zum Suppenessen to go ein. In Innsbruck findet dies von 12 bis 15 Uhr vor der Spitalskirche in der Maria-Theresien-Straße statt. Die Suppen werden gemeinsam mit Brötchen der Bäckerei Moschen ausgegeben.