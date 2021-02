Südafrika-Virus breitet sich außerhalb Tirols weiter aus

Was mehrere Medien in Südtirol bereits am Montagabend berichteten, bestätigte gestern Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) bei einer Pressekonferenz am frühen Nachmittag: Sechs Menschen haben sich mit der Südafrika-Mutation infiziert. Die Betroffenen leben in vier Gemeinden, alle liegen im Großraum Meran. „Es war eine Frage der Zeit, dass auch bei uns diese Variante festgestellt wird“, sagte Kompatscher. „Das ist nicht nur mit der Nähe zu Tirol erklärbar, wo es ja einige Hundert dieser Fälle gibt, sondern auch, weil in anderen Regionen Italiens bereits Fälle dieser Mutation aufgetreten sind.“ Das Protokoll sehe jetzt weitere Maßnahmen vor. Die Kontaktrückverfolgung werde ausgebaut, in den betroffenen Gebieten mehr auf das Coronavirus getestet.