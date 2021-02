Jetzt im Livestream: NASA-Rover mit Österreich-Anteil am Mars gelandet

Dieser geplante erste Flug am Mars hat auch einen Österreich-Anteil. Weil sich die Helikopter-Drohne wegen der Distanz zur Erde nicht direkt steuern lässt, muss sie sich anhand von Kamerabildern selbstständig orientieren. Einer der Entwickler des Algorithmus des Kamera-basierten Systems ist der an der Universität Klagenfurt tätige Schweizer Stephan Weiss. Und nicht nur deshalb hofft Österreich auf eine erfolgreiche Landung. Immerhin lieferten Grazer und Wiener Forschungseinrichtungen Software-Komponenten für eine der Kameras des Rovers, die bald dreidimensionale Aufnahmen der Mars-Oberfläche ermöglichen soll. Und mit dem Geochemiker Christian Köberl gehört ein Österreicher dem Wissenschafts-Team der Mission an. Er will mit den scharfen Bildern der „Österreich-Kamera“ nach Spuren von Meteoriten-Einschlägen am Mars suchen. (chris, APA, dpa)