Liensberger gewinnt Silber im Parallelbewerb

Katharina Liensberger hat im neu geschaffenen Parallelbewerb die Silbermedaille gewonnen. Die 23-jährige Vorarlbergerin musste sich am Dienstag bei der Premiere dieser Disziplin bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d‘Ampezzo im Finale der Italienerin Marta Bassino geschlagen geben. Bronze ging an die Französin Tessa Worley, die im kleinen Finale die US-Amerikanerin Paula Moltzan besiegte. Es ist Liensbergers erste Einzelmedaille nach Team-Silber 2019 in Aare.