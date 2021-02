Draghi stellt sich Vertrauensvotum im italienischen Senat

Italiens neuer Premierminister Mario Draghi unterzieht sich morgen (Mittwoch) einer Vertrauensabstimmung im Senat. Der 73-jährige Ökonom wird um 10 Uhr vor dem Senat seine Regierungserklärung halten und um das Vertrauen des Parlaments werben. Die Abstimmung in der kleineren der beiden Parlamentskammern wird am Mittwochabend erwartet. Am Donnerstag folgt das Vertrauensvotum in der Abgeordnetenkammer.