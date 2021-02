Trump bricht mit Top-Republikaner McConnell

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag den republikanischen Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, scharf angegriffen und damit eine wachsende Fehde zwischen den beiden ranghöchsten republikanischen Stimmen signalisiert, nachdem die Partei das Weiße Haus und die Kontrolle über den Senat verloren hat.

McConnell sei ein „düsterer, missmutiger“ Machtpolitiker „der nicht lächelt“ und „wenn die republikanischen Senatoren zu ihm halten, werden sie nie wieder gewinnen“, sagte Trump in einer Erklärung, nur drei Tage nachdem McConnell ihn nach dem zweiten Amtsenthebungsverfahren des ehemaligen Präsidenten wegen Anstiftung zu dem tödlichen Angriff auf das US-Kapitol geschmäht hatte.

Trump und McConnell trennten sich in den Wochen nach der Präsidentschaftswahl am 3. November, wobei Trump verärgert war, dass McConnell Mitte Dezember den Demokraten Joe Biden als Sieger anerkannt hatte. Sie haben seitdem nicht mehr miteinander gesprochen, sagte ein ehemaliger Beamter des Weißen Hauses.

Der Verlust sowohl des Weißen Hauses an Biden als auch der Kontrolle über den Senat - den die Demokraten im letzten Monat in zwei überraschenden Stichwahlen in Georgia für sich entscheiden konnten - lässt die Republikaner nervös werden, während sie überlegen, wie sie die Kontrolle über den Kongress im Jahr 2022 zurückgewinnen können.

Die Kluft zwischen den beiden Männern vergrößerte sich, als McConnell nach Trumps Freispruch im Amtsenthebungsverfahren erklärte, dass Trump „praktisch und moralisch verantwortlich“ für den Angriff auf das Kapitol am 6. Jänner sei.

McConnell stimmte dennoch für den Freispruch von Trump und sagte, er glaube, dass die Verfassung Anklage und Verurteilung auf aktuelle Amtsträger beschränke. Das Repräsentantenhaus stimmte dafür, Trump am 13. Jänner wegen Anstiftung zum Aufruhr anzuklagen, aber McConnell lehnte es ab, den Senat vor seiner geplanten Sitzung am 20. Jänner und damit nach Trumps Ausscheiden als US-Präsident für das Amtsenthebungsverfahren wieder einzuberufen.

Trump, der kurz vor dem Angriff auf das Kapitol eine feurige Rede an seine Anhänger hielt, leugnet jede Verantwortung für die Gewalt.

„Die Leute, die dieses Gebäude gestürmt haben, glaubten, dass sie auf Wunsch und Anweisung ihres Präsidenten handelten“, sagte McConnell in seiner Rede im Senat und fügte hinzu, er sei empört über die Gewalt und Trumps wiederholte falsche Behauptungen, dass seine Wahlniederlage das Ergebnis eines weit verbreiteten Wahlbetrugs sei.

Die beiden versuchen, die Partei in entgegengesetzte Richtungen zu drängen - McConnell zurück zu den Wurzeln einer haushaltsorientierten, handelsfreundlichen Partei, während Trump, der immer noch von einem großen Teil der republikanischen Wählerbasis unterstützt wird, für einen populistischeren Ansatz eintritt.

McConnell, der sich normalerweise aus innerparteilichen Konflikten heraushält, sagte dem Wall Street Journal in einem am Montag veröffentlichten Interview, dass er in Erwägung ziehen würde, „zu versuchen, das Ergebnis der Vorwahlen zu beeinflussen“ während der Kongresswahlkampfsaison 2022. Er sagte, er begrüße Republikaner aller Couleur, aber „was mich interessiert, ist die Wählbarkeit.“

Trump kündigte an, dass auch er sich an den republikanischen Vorwahlen beteiligen werde. „Wo es notwendig und angemessen ist, werde ich Vorwahlkandidaten unterstützen, die sich für Making America Great Again und unsere Politik von America First einsetzen“, sagte er in seiner Erklärung am Dienstag.

Vor einem Jahrzehnt, als die Republikaner mit der Tea-Party-Bewegung einen scharfen Rechtsruck vollzogen, war es McConnell, der darauf hinwies, dass die rechtsgerichteten Kandidaten der Bewegung zwar einige republikanische Senatsvorwahlen gewinnen konnten, aber bei den Parlamentswahlen oft untergingen.

In dieser Ära wuchs die demokratische Mehrheit im Senat bis 2009 auf 59-41 an. Die Republikaner holten sich 2015 die Mehrheit zurück, auch weil McConnell gemäßigtere republikanische Senatskandidaten unterstützte.