Britische Corona-Variante schon in 94 Ländern nachgewiesen

Die zuerst in Großbritannien aufgetretene und besonders ansteckende Variante des Coronavirus ist nach Angaben der WHO mittlerweile in 94 Ländern nachgewiesen worden. Die aus Südafrika stammende Virus-Variante hat sich bereits auf 46 Länder ausgebreitet, bei der zunächst in Brasilien und Japan entdeckten Mutante sind es laut WHO 21 Länder. Unterdessen ging die Zahl der weltweit gemeldeten Neuinfektionen in der vergangenen Woche um 16 Prozent auf 2,7 Millionen zurück.