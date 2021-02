Sechs Tote bei Gefangenenmeuterei in Paraguay

Bei einer Gefangenenmeuterei in der größten Haftanstalt von Paraguay sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Bei den Toten in dem Gefängnis Tacumbú in der Hauptstadt Asunción handle es sich um Häftlinge, sagte Staatsanwalt Giovanni Grisetti im Fernsehsender ABC TV. Die genauen Todesumstände waren zunächst unklar. Zuvor hatten einige Insassen Teile des Gefängnisses unter ihre Kontrolle gebracht und mehrere Wärter als Geiseln genommen.