„Progress“-Raumfrachter dockte an ISS an

Nach zweitägiger Reise ist ein russischer Raumfrachter vom Typ „Progress“ mit dringend benötigtem Sauerstoff an der Raumstation ISS angekommen. Das unbemannte Raumschiff konnte am Mittwoch aber nicht automatisch am Außenposten der Menschheit festmachen, weshalb die Kosmonauten das Manöver manuell ausführen mussten.