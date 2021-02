Thiem nach Medwedew-Halbfinaleinzug nicht mehr Top 3

Dominic Thiem wird am Montag erstmals seit 2. März 2020 nicht mehr in den Top 3 der Tennis-Herren aufscheinen. Der Russe Daniil Medwedew setzte sich am Mittwoch im Viertelfinale der Australian Open in Melbourne gegen Landsmann Andrej Rublew klar mit 7:5,6:3,6:2 durch und überholt den Niederösterreicher im ATP-Ranking. Medwedew trifft im Halbfinale entweder auf Rafael Nadal (ESP-2) oder Stefanos Tsitsipas (GRE-5).