Mann nach Schwert-Übungen am Grazer Schloßberg angezeigt

Einen ungewöhnlichen therapeutischen Ansatz gegen Rückenschmerzen hat ein 37 Jahre alter Mann am Faschingsdienstag am Grazer Schloßberg verfolgt: Der Mann übte mit Messern und zwei japanischen Katana (Samurai-Schwertern, Anm.) in der Öffentlichkeit. Von Passanten gerufenen Polizisten erklärte er, er tue dies aus gesundheitlichen Gründen, weil ihm der Rücken schmerze. In seinem Rucksack fanden die Polizisten weitere Messer, CO2-Waffen und einen Totschläger. Er wurde angezeigt.