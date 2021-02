Hunderte Schüler in Nigeria entführt

Im Norden Nigerias haben bewaffnete Angreifer nach Angaben aus Sicherheitskreisen hunderte Schüler entführt. Auch mehrere Lehrer der Kinder seien in der Gewalt der Entführer, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus offiziellen Kreisen. Ein Schüler sei bei dem Angriff am Dienstagabend in der Stadt Kagara im Bundesstaat Niger erschossen worden, hieß es. Bei den Angreifern handelt es sich den Angaben zufolge vermutlich um Mitglieder einer kriminellen Bande.