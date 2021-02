Causa Blümel: ÖVP in der Rolle der Richterin und Anklägerin

Gestern kam es dann noch zum indirekten Freispruch durch seine ÖVP. Bevor die Kanzlerpartei als Richterin auftrat, schlüpfte sie in die Rolle der Staatsanwältin – und klagte über den Umweg des grünen Justizministeriums die Anklagebehörde an. Die ÖVP hat nämlich ihre Ankündigung wahr gemacht und über ihren Parlamentsklub eine parlamentarische Anfrage zur Hausdurchsuchung bei Blümel abgeschickt. Die türkise Fraktion will wissen, ob geprüft worden ist, ob die Novomatic tatsächlich der ÖVP etwas gespendet hat. Überhaupt wüsste man gerne, welche Verdachtsmomente dazu geführt haben, dass Blümel als Beschuldigter geführt wird. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft prüft, ob es finanzielle Gaben für politische Gefälligkeiten gegeben hat.

Warum, so steht es in der Anfrage, hat es so lange von der Genehmigung der Hausdurchsuchung bis zu ihrer Durchführung gedauert – und wann ist die Oberstaatsanwaltschaft in der Angelegenheit informiert worden? Zum Abschluss der Anfrage spricht die ÖVP Blümel von allen Anschuldigungen frei, indem sie fragt, was die ­WKStA nun zu tun gedenke – angesichts dessen, dass Blümel alle Vorwürfe widerlegen habe können.