Neue Bänke für St. Nikolaus, Garteln und chillen vor der Haustür

Bürgermeister Georg Willi und Stadträtin Uschi Schwarzl legten bei den neuen Sitzbänken in der Innstraße gleich selbst Hand an.

Pünktlich zu den langsam steigenden Temperaturen und dem schönen Wetter bekommt St. Nikolaus nun sechs neue Sitzbänke, die zum Entspannen einladen sollen. Damit folgt der Gehsteigverbreiterung in der Innstraße eine optische Aufwertung. Gestaltet und produziert wurden die Bänke vom Verein „Wir am Inn“. Die Stadt Innsbruck unterstützt das Projekt mit einem Zuschuss von 6000 Euro. „St. Nikolaus hat mit dem Waltherpark, der Innpromenade, der beliebten Spiel- und Liegewiese ,Wiesele‘ in der Innstraße und den nahe liegenden Wäldern viele frei zugängliche Flächen, wo sich Innsbruckerinnen und Innsbrucker an der frischen Luft erholen können“, betont Bürgermeister Georg Willi. Die sechs Bänke sollen erst der Anfang sein, weitere Sitzgelegenheiten folgen. „Wir laden die St. Nikolauser und St. Nikolauserinnen ein, auf den neuen Bänken zu verweilen, dort ihre Köstlichkeiten aus der wachsenden Gastronomie zu genießen und auf dem verbreiterten Gehsteig zu flanieren“, sagt Lisa Walde, Obfrau des Vereins „Wir am Inn“.