WAC fordert Tottenham heraus: Zwischen Genuss und Sensationslust

Wien – Der WAC absolviert heute (18.55 Uhr/live Puls 4) ein historisches Spiel, so viel ist schon vor dem Anpfiff klar. Erstmals steht der Club in der K.-o.-Phase des Fußball-Europacups, und der Gegner ist mit Tottenham ein dem Ambiente entsprechender. Druck verspürt der Außenseiter keinen. „Ich merke das bei mir, bei den Jungs und im ganzen Verein. Wir genießen den Moment“, sagte Trainer Ferdl Feldhofer.

Vielleicht hilft ja, dass Totten­ham derzeit weniger mit dem Europacup denn mit schwachen Ergebnissen in der Premier League, wo am Wochenende ein wichtiges Match gegen West Ham wartet, beschäftigt ist. Seit Ende Jänner kassierten Kane und Co. vier Niederlagen in fünf Spielen, die Titelträume sind abgehakt, Mourinho steht bereits unter Druck. Und der kündigte gestern an, einigen Stammspielern eine Pause zu geben.