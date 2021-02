Kritik an geplanter Bad-Modernisierung in Ehrwald

Ehrwald – Die Pläne für das „neue“ Hallenbad in Ehrwald sind noch nicht gezeichnet, schon hagelt es Kritik. Dies­e kommt von Peter Steger, der mit seiner Liste „Zukunft Ehrwald“ bei den Gemeinderatswahlen 2022 ins Rennen um Mandate und den Bürgermeistersessel gehen will. Steger: „Meines Erachtens ist so ein Projekt von Beginn an zum Scheitern verurteilt und nur Geldvernichtung. Nicht zuletzt, da andere, mindestens so wichtige Themen darin gar nicht enthalten sind, wie die Sanierungen der Kunsteisbahn und des Zugspitzsaales, das Thema Energieautonomie bis 2040/50 oder die Parkplatzsituation in Ehrwald.“