Tiroler in Myanmar: „Nichts wie weg von hier“

Yangon – „Wir packen unser­e Sachen und versuchen, so schnell wie möglich hier herauszukommen“, sagt Christoph Ebead. Der Tiroler Journalist lebt mit seiner Familie seit dem Herbst in Myanmar, wo seine Frau für eine NGO im Bereich Demokratie arbeitet. Das hat sich mit dem Militärputsch vom 1. Februar vorerst erledigt. „Wir haben vor unserer Haustüre erleben können, was es heißt, wenn sich von einem Tag auf den anderen die Welt auf den Kopf stellt und all das, woran man geglaubt hat, mit Füßen getreten wird“, bilanziert Ebead.