Österreich bei Corona-Testungen weltweit im Spitzenfeld

Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen mit gleichzeitiger Testpflicht für bestimmte Bereiche haben Österreich bei der Zahl der Testungen in der Vorwoche ins internationale Spitzenfeld geführt. Von 9. bis 15. Februar weist die Online-Plattform „Our World in Data“ 112,2 Testungen pro 1.000 Einwohner hierzulande aus. Nur in der Slowakei (218,3) und in Zypern (170,7) waren es mehr. In allen drei Ländern fließen laut der Seite Antigen-Schnelltests und PCR-Tests in die Zahlen ein.