Iran für weitere Zusammenarbeit mit UN-Atombehörde IAEA

Der Iran will laut Präsident Hassan Rouhani die Zusammenarbeit mit der UN-Atomenergiebehörde IAEA weiterführen. „Wir sind weiterhin Mitglied der IAEA, werden uns auch weiterhin an den Atomwaffensperrvertrag halten und in diesem Rahmen auch weiterhin mit der IAEA kooperieren,“ sagte Rouhani am Mittwoch. Dies werde Rouhani auch IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi bei seinem geplanten Besuch in Teheran mitteilen.