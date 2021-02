Erste Einblicke in die Grazer „Steiermark-Schau“

Die Steiermark-Schau wird am 9. April als neues Format des Universalmuseums Joanneum in Graz eröffnet. Am Mittwoch gab das Museum für Geschichte als eines der beteiligten Häuser erste Einblicke in die Ausstellung „Was war. Historische Räume und Landschaften“. Dabei geht es um das Wechselspiel zwischen Mensch und Natur. „Wir interessieren uns für die Spuren menschlichen Tuns“, erläuterte die Leiterin des Museums, Bettina Habsburg-Lothringen bei einer Online-Pressekonferenz.

Die Ausstellung zeigt Spuren und Ablagerungen des Zeitlichen in zwölf Kapiteln. In Form einer Wanderung durch alle Regionen der Steiermark wird an konkreten Beispielen dargestellt, wie sich jede Zeit oder Epoche in den Raum und in die Landschaft eingeprägt haben. Das soll anhand von Objekten geschehen, die teilweise noch nie zu sehen waren. „Wir werden sie aber nicht auf rotem Samt präsentieren, sondern als Treibgut“, beschrieb es Habsburg-Lothringen. Gezeigt werden beispielsweise Grabsteine und Fragmente der Grazer Burg, Reste einer gotischen Kirchenorgel, ein mittelalterlicher Pranger, ein Beichtstuhl, Schienen aus Donawitz, Teile einer „Frankfurter Küche“ oder das Skelett einer Kinokasse. Ergänzt werden diese Objekte durch Karten, Skizzen, Grafiken und Statistiken. „Wir arbeiten mit Plänen und Karten, die Weltsysteme und Denkmodelle zeigen“, führte Habsburg-Lothringen aus. Neben historischen Fotografien wird es auch eine durchgehende Soundinstallation geben.