Eltern-Kind-Zentrum Schwaz: Kurse und Tipps für Eltern

Schwaz – Das Eltern-Kind-Zentrum Schwaz bietet auch während der Corona-Zeit einige Kurse an. Am 22. Februar findet von 19 bis 21 Uhr eine Online-Geburtsvorbereitung mit Hebamme Julia Stockreiter via Zoom statt. Für Schwangere und frischgebackene Mamas gibt es zudem Stilltreffen. Dort berät Stillberaterin Kathrin Dieme­r ebenfalls online interessierte Fraue­n am 24. Februar oder am 3. März, jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr. Aber auch Einzelberatungen im Eltern-Kind-Zentrum sind möglich.