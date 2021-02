Motorradfahrer bei Straßenrennen in Wien verletzt: Prozess

Eine 26-jährige Wienerin hat sich am Mittwoch nach einem illegalen Wettrennen mit ihrem 258 PS starken BMW am Landesgericht verantworten müssen. Sie hatte sich am 3. Mai 2020 am Gürtel mit zwei anderen BMW-Fahrern ein Duell am Gaspedal geliefert. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit konnte sie an einer Kreuzung am Gaudenzdorfer Gürtel nicht mehr rechtzeitig vor einer roten Ampel abbremsen. Sie krachte in das Motorrad eines 22 Jahre alten Burschen.