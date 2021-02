Ex-LIF-Politiker Zach interessierte Ibiza-Video nicht

Der Ibiza-Untersuchungsausschuss hat sich am Mittwoch ein weiteres Mal mit einem - gescheiterten - Versuch eines Wiener Anwalts beschäftigt, das Video mit Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus für Geld zu verkaufen. Als Auskunftsperson war diesmal der ehemalige Politiker des Liberalen Forums, Alexander Zach, geladen, der das Material für fünf Mio. Euro angeboten bekommen habe, allerdings abgelehnt hatte.

Das Angebot des Anwalts - man kenne einander aus Schultagen, erzählte die Auskunftsperson - habe man aber bei einem zweiten Treffen abgelehnt, berichtete Zach, der zu diesem Thema auch schon von der Polizei einvernommen wurde. Die Information auf den in der Anwaltskanzlei vorgespielten Audio-Files sei von keinem Wert gewesen, meinte Zach - womöglich nicht einmal fünf Euro. Ein weiteres Treffen mit M. habe nicht mehr stattgefunden. Auch Haselsteiner habe man darüber nicht informiert.

Ihr fehle „ein bisserl die Fantasie, warum ich hier geladen bin“, hatte zuvor die Wiener SPÖ-Stadträtin Ulrike Sima zu Beginn ihrer Befragung gesagt. Sie kämpfe seit Jahren gegen illegale Automaten in Wien, für den Glücksspielkonzern Novomatic sei sie wohl „ein rotes Tuch“, meinte Sima. Mit Jänner 2015 habe man in der Bundeshauptstadt das sogenannte Kleine Glücksspiel abgeschafft, woraufhin tausende Automaten entfernt werden mussten. Dies sei ein „schmerzhafter Prozess“ für die Betreiber und die Glücksspielbranche gewesen.

Ab 2015 habe man dann in Wien begonnen, „intensiv im Automaten-Bereich zu kontrollieren“. Dabei sei einmal pro Monat eine konzertierte Aktion in einem Bezirk durchgeführt worden. „Wir haben fokussiert kontrolliert“, so Sima. Man habe sich des Themas „intensiv angenommen“. Bis zu Beginn der Corona-Pandemie hätten derartige Kontrollen dann monatlich stattgefunden.