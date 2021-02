Noch ein Verdachtsfall auf Südafrika-Mutation in Salzburg

Die Gesundheitsbehörden in Salzburg haben am Mittwoch über einen zweiten Verdachtsfall bezüglich der südafrikanischen Coronavirus-Mutation B.1.351 informiert. Betroffen ist eine Frau aus dem Flachgau, die am 13. Februar erste Symptome entwickelt hat. Ein Test am Folgetag bestätigte eine Infektion mit SARS-CoV-2, gestern lag dann ein positives Ergebnis des Vortests hinsichtlich der Virusvariante aus Südafrika vor.

Weil die Frau am 12. Februar noch in Bad Ischl (OÖ) einkaufen war, hat die Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung heute einen Aufruf gestartet. Es sollen sich alle Personen melden, die sich an diesem Tag von 16.30 bis 18.00 Uhr in der Hofer-Filiale und der Fressnapf-Filiale in der Salzburger Straße aufgehalten haben. Die drei im gleichen Haushalt lebende Angehörigen der Frau wurden ebenfalls getestet, die PCR-Ergebnisse stehen hier noch aus.