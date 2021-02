Bundesheer hilft Slowakei bei Corona-Notstand

Österreich bietet der Slowakei Hilfe beim Corona-Notstand an. Medizinisches Personal aus dem Bundesheer soll im Nachbarland aushelfen. Der konkrete Bedarf sowie die Anzahl der zu entsendenden Soldaten wird derzeit erhoben, teilte das Verteidigungsministerium der APA Mittwochnachmittag mit. In der Slowakei hat sich die Corona-Situation so dramatisch zugespitzt, dass das Land die EU um Hilfe gebeten hat. Es werden Ärzte und Krankenschwestern gebraucht.