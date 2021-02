Dämpfer für Atletico Madrid im Meisterrennen

Enis Bardhi brachte den Außenseiter in Front (17.), Marcos Llorente (37.) glich aus. Laut dem Statistik-Anbieter Gracenote kassierte Atletico zum ersten Mal unter Simeone in sechs darauffolgenden Ligaspielen immer zumindest ein Gegentor. Am Mittwoch stand Simeone zum 348. Mal in der Liga für Atletico an der Seitenlinie.