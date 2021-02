Ermittler Niko R. im U-Ausschuss

Am Donnerstag stehen im Ibiza-Untersuchungsausschuss zunächst einmal die Ermittlungen der „SoKo Tape“ im Mittelpunkt. Mit Niko R. ist nämlich jener Mitarbeiter geladen, über den nicht zuletzt wegen seiner aufmunternden SMS an Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache oder wegen seines Vorgehens in der „Schredder-Causa“ medial wiederholt berichtet wurde.