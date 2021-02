TT-Tourentipp auf den Schafsiedel: Ein Klassiker ohne Leute

Kelchsau – Normalerweise parken im Skitourengebiet der Kelchsau mehr Autos mit deutschen als mit österreichischen Kennzeichen. Corona-bedingt und durch die verschärften Ein- bzw. Ausreisebestimmungen zu unseren nördlichen Nachbarn ist die Kelchsau derzeit fest in rot-weiß-roten Händen. Und ob der „noch“ innerstaatlichen Reisebeschränkungen sogar fest in Tiroler Händen.

So wie sich momentan das Skitourengebiet der Kelchsau präsentiert, so kennt man den Langen bzw. Kurzen Grund eigentlich nicht – teilweise wirkt es richtig gespenstisch. Es gibt kein Parkplatzproblem und bei so manchen Touren ist man untypischerweise komplett alleine am Weg.