Einstiger Camorra-Boss Cutolo mit 79 in Haft gestorben

Die langjährige Nummer eins der Camorra, der Mafia in Neapel, Raffaele Cutolo, ist in der Strafanstalt der norditalienischen Stadt Parma gestorben. Der 79-Jährige, der Mitte der 80-Jahre zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden war, war seit längerer Zeit krank, berichteten italienische Medien am Donnerstag. Cutolo zählte zu den berüchtigtsten italienischen Mafia-Bosse.