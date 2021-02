Feller vor WM-Entscheidungen: „Zweimal Gold wird schwierig“

Cortina d’Ampezzo – Ein Blick auf den Riesentorlauf-Weltcup genügt, um das rot-weiß-rote Herren-Quartett – Roland Leitinger (18.), Marco Schwarz (21.), Stefan Brennsteiner (24.) und den einzigen Tiroler Manuel Feller (32.) – ins Reich der krassen Außenseiter zu verbannen. Doch weil dieser Tage bekanntlich Weltmeisterschaften stattfinden und die seit jeher nicht mit eigenen Gesetzen geizen, ist auch eine Sensation in Rot-Weiß-Rot nicht ausgeschlossen.

Feller, der erst am Freitag in die WM einsteigt, ist jedenfalls nach Cortina gereist, um es im allerbesten Fall seinen (Weltmeister-)Kollegen Vincent Kriechmayr und Marco Schwarz gleichzutun. „Wobei, zweimal Gold wird schwierig, sage ich einmal“, meinte der 28-Jährige mit schelmischem Unterton.

Körperlich fühlt sich der Pillerseetaler nach zwei intensiven, dreitägigen Trainingsblöcken am Weißensee gut: „Wir haben eigentlich alles absolviert, was wir geplant hatten.“

Das bisherige WM-Geschehen verfolgte der Technikspezialist zu Hause vor dem Fernseher – und sah dabei jede Menge ÖSV-Gold. „Das ist natürlich für die ganze Nation und die Mannschaft extrem cool. Es war auch daheim unglaublich geil zum Zuschauen, ich habe mich riesig gefreut für die Jungs, und auch für die Kathi (Liensberger, Anm.). Im Allgemeinen bin ich aber trotzdem für mich da, dass ich meine Leistung abrufe.“ Das Gefühl gehe in die Richtung „okay, ich will das auch zeigen!“.

Nicht gefallen haben ihm die in ein Kreuzfeuer der Kritik mündenden Parallelbewerbe. „Bei einer WM so was, das ist ein Witz“, machte Feller seinen Standpunkt deutlich. Trotzdem sei der Ex-aequo-Sieg von Katharina Liensberger „mehr als verdient“ gewesen. „Sie war ja auch dann schlussendlich mit beiden Laufzeiten sechs Zehntel vorn.“