Kritik an türkischer Polizei wegen Gewalt bei Studentendemos

Zu den andauernden Studentenprotesten in der Türkei hat die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) scharfe Kritik am Vorgehen der Behörden geäußert. „Die türkischen Behörden haben auf die Proteste konsequent mit übermäßigem Einsatz von Gewalt und willkürlicher Inhaftierung reagiert“, teilte HRW am Donnerstag mit. Stein des Anstoßes war die Einsetzung eines neuen Rektors für die Istanbuler Bogazici-Universität durch Präsident Recep Tayyip Erdogan.