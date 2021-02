Zwei neue Oberärzte als Verstärkung für Team am BKH Reutte

Ehenbichl – Seit Kurzem verstärken zwei neue Oberärzte das Team am Bezirkskrankenhaus Reutte. Mit Michael Holländer, 38 Jahre alt und Kardiologe, baut das BKH seinen kardiovaskulären Schwerpunkt an der Abteilung für Innere Medizin aus. Patienten mit Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems erhalten damit medizinische Versorgung in unmittelbarer Wohnortnähe. Der 38-jährige Familienvater aus Deutschland studierte in München Medizin und war zuletzt als Facharzt für Kardiologie am Klinikum Kaufbeuren tätig.