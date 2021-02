Haushalte in Lienz werden immer kleiner, Wohnbedarf stagniert

Lienz – In der vergangenen Gemeinderatssitzung in Lienz hat Wilhelm Lackner (SPÖ), Obmann des Wohnungsausschusses, aktuelle Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung vorgelegt. In Lienz bestehen aktuell 6176 Hauptwohnsitze, in denen 11.972 Bewohner gemeldet sind. Dazu kommen 316 Nebenwohnsitze mit insgesamt 510 Bewohnern. Der hohe Bedarf an neuen Wohnungen lässt sich von der Tatsache ableiten, dass knapp 70 Prozent aller zur Verfügung stehenden Hauptwohnsitz-Wohnungen nur noch von einer bzw. zwei Personen bewohnt sind. „Angesichts dieser Zahlen brauchen wir uns nicht wundern, dass es so viele Wohnbedarfsmeldungen gibt“, meinte Alexander Kröll (ÖVP), Obmann des Ausschusses für Bau und Planung. Erstaunt zeigten sich die Mandatare außerdem darüber, dass es in Lienz 15 Hauptwohnsitz-Haushalte mit mehr als acht Personen und immerhin noch acht Hauptwohnsitz-Haushalte mit mehr als zehn gemeldeten Personen gibt. Bei den letzten beiden Kategorien gab es seit 2019 sogar leichte Zuwächse.