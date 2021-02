„Menschlich letztklassig": ÖVP kritisiert die Justizbehörde erneut

Wien – ÖVP-Klubchef August Wöginger attackiert die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft erneut verbal. Diese führt ja ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel als Beschuldigten in der Causa Novomatic. Die ­WKStA prüft, ob der Glücksspielkonzern der ÖVP oder ihr nahestehenden Vereinen 2017 Geld im Abtausch für die Unterstützung bei einem Steuerproblem in Italien geboten hat. Blümel bestreitet das.

Factum est: Der ist nur ein Indiz in den Ermittlungen. Ausgangspunkt ist eine Nachricht von Harald Neumann an Blümel vom 10. Juli 2017. Der damalige Novomatic-Chef bat um einen Termin bei Kurz wegen einer Parteispende und „bezüglich eines Problems, das wir in Italien haben“. ÖVP-Chef Sebastian Kurz war damals Außenminister, sammelte Wahlkampfspenden, war bei Events mit Firmenchefs, darunter Neumann. Wöginger beharrt aber auf der von seiner Partei vorgebrachten These, dass die angebliche Namensverwechslung Grund für die – aus seiner Sicht rechtswidrige – Hausdurchsuchung gewesen ist.