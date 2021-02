Corona-Immunität stabil: Ischgl als Wegweiser in Richtung Normalität

Innsbruck – Dieses Mal gibt es „Good News“ aus Innsbruck, wie der Rektor der Medizin-Universität Innsbruck, Wolfgang Fleischhacker, gestern bei einer Pressekonferenz in Innsbruck meinte. 90 Prozent der Ischgler, die im Frühjahr Antikörper hatten, hatten diese auch noch nach acht Monaten. „Trotz leichtem Rückgang der Antikörper können wir von einer relativ stabilen Immunität sprechen“, meinte Studienleiterin Wegene Boren­a. Die Wissenschafter waren damit zum zweiten Mal in Ischg­l im Einsatz. Virologin Dorothee von Laer, die zuletzt mit dem Vorstoß, Tirol abzuschotten, für Aufsehen sorgte, und ihr Team hatten im Frühjahr die erste Antikörper-Studie gemacht.

Die Nachfolgestudie ermöglichte es den Wissenschaftern nicht nur zu untersuchen, wie lange Menschen immun gegen das Virus sind, sondern auch, ob sie sich noch einmal anstecken können. „Die Ischg­ler sind gut durch die zweite Welle im November gekommen“, meinte von Lae­r. Ischgl wurde während der zweiten Welle im Herbst mit anderen Orten in Tirol und Österreich verglichen. Während in den Vergleichsorten „Inzidenzen von 400 bis 500 verzeichnet wurden“, waren es in Ischgl nur „ein paar positive PCR-Ergebnisse Anfang November“. Die Neuinfektionsrate lag in Ischgl in diesem Zeitraum bei unter einem Prozent.