Gewessler stärkt Tirol den Rücken: Vorkontrollen am Brenner sind vernünftig

Innsbruck – Eigentlich läuft es besser als erwartet, dennoch reißt die Kritik an den Vorkontrollen der Tiroler Behörden am Brenner nicht ab. Bekanntlich müssen Lkw-Fahrer mit Ziel in Deutschland seit Sonntag eine Bescheinigung über einen negativen Corona-Test mitführen, die nicht älter als 48 Stunden sein darf. Dass diese auf Deutsch, Englisch oder Französisch verfasst sein muss, sorgte in den vergangenen Tagen für heftige Aufregung. Nach intensiven Verhandlungen akzeptiert Deutschland seit Mittwochabend auch das italienische „negativo“.