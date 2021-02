Facebook blockiert Medieninhalte in Australien

Premierminister Scott Morrison machte am Donnerstag schnell klar, dass seine Regierung sich von Zuckerberg und Co. nicht einschüchtern lassen werde. Die Maßnahmen nannte er „ebenso enttäuschend wie arrogant“ und wetterte, Facebook habe Australien „entfreundet“. Die Maßnahmen bestätigten die Bedenken von immer mehr Ländern gegen Big-Tech-Unternehmen, „die glauben, sie seien wichtiger als Regierungen, und dass die Regeln für sie nicht gelten sollten“. Dann fügte er wütend hinzu: „Sie mögen die Welt verändern, aber das bedeutet nicht, dass sie sie regieren.“

Durch das Mediengesetz sollen Werbeeinnahmen gerechter verteilt werden. Internetriesen wie die Google-Konzernmutter Alphabet und Facebook müssten künftig örtliche Medienunternehmen bezahlen, wenn sie deren Inhalte verbreiten. Die Konzerne hatten in dem seit Monaten schwelenden Streit immer wieder betont, sie hielten dies für nicht umsetzbar. Facebook hatte bereits im vorigen August damit gedroht, Nachrichten in Australien aus seinem Dienst zu verbannen, und diese Drohung zuletzt bei einer Senatsanhörung im Jänner wiederholt.

Die Vereinbarung laufe über drei Jahre, hieß es. Geplant seien „bedeutende Zahlungen“ an den Konzern, der in Australien Zeitungen wie „The Australian“, „The Daily Telegraph“ und „The Herald Sun“ und in Übersee renommierte Blätter wie das „Wall Street Journal“ und die Londoner „Times“ besitzt. Der Chef der News Corp in Australien, Michael Miller, sprach von einer „historischen Entwicklung, von der nicht nur unser Geschäft, sondern auch Journalisten in ganz Australien und der Welt profitieren werden“.