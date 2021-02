Edtstadler fordert raschere Zulassung von Corona-Impfstoffen

Europaminister Karoline Edtstadler (ÖVP) erwartet von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA raschestmögliches Vorgehen im Zulassungsverfahren von weiteren Impfstoffen wie Johnson & Johnson. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Monat dauern soll“, sagte Edtstadler am Donnerstag in Berlin im Gespräch mit der APA. Kritik äußerte Edtstadler ebenso wie Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Donnerstag an den deutschen Grenzschließungen zu Tirol.

In Großbritannien werde dieser Impfstoff bereits angewandt. „Jeder schaut in Richtung Großbritannien, ausgerechnet in das Land, das aus der EU ausgeschieden ist und uns jetzt vormacht, wie es anders gehen könnte“, kritisierte Edtstadler. „Das tut weh! Das schmerzt mich als Europaministerin und als Europäerin, weil es scheint, dass wir in der EU so hintennach sind.“ Man wisse doch schon lange, dass Johnson & Johnson den Antrag so weit habe. „Wenn man jetzt wieder Wochen warten muss, nachdem die Anträge gestellt sind, dafür haben wir kein Verständnis. Es geht um Menschen!“