EU-Kommission startet neues Verfahren gegen Ungarn

„Der Europäische Gerichtshof war deutlich - die von der ungarischen Regierung verhängten Einschränkungen für die Finanzierung von Organisationen der Zivilgesellschaft sind nicht in Einklang mit EU-Recht“, sagte EU-Kommissionsvize Vera Jourova. Deshalb mache man nun diesen „entschiedenen Schritt“. NGOs seien ein unverzichtbarer Teil unserer Demokratien. „Wir müssen sie unterstützen, nicht bekämpfen.“ Die EU-Kommission überwacht in der Staatengemeinschaft die Einhaltung von EU-Recht.

SPÖ und Grünen begrüßten das neue Verfahren gegen Ungarn. „Es ist höchste Zeit, dass wir alle Instrumente nutzen, um den Rechtsstaatsabbau in Ungarn zu stoppen“, kritisierte die SPÖ-EU-Abgeordnete Bettina Vollath in einer Aussendung. „NGOs und Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International sind in Ungarn regelrechter Schikane durch die Regierung ausgesetzt. Das muss aufhören“, so Vollath, die als Ungarn-Berichterstatterin der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament forderte, dass sämtliche EuGH-Urteile betreffend Ungarn auf Umsetzung überprüft werden.