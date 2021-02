„Topmodel"-Kandidatin im TT-Interview: „Meine Krankheit definiert mich nicht“

„Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin Jasmine am Laufsteg in einer Kreation der Austro-Designerin Marina Hoermanseder.

Jasmine ist heuer die einzige Kandidatin mit Österreich-Bezug bei GNTM. Die 21-Jährige wurde in Passau geboren und studiert in Wien. Dieses Jahr ist Corona-bedingt vieles anders, auch die Dreharbeiten zur TV-Sendung, die heuer ausschließlich in Berlin und nicht in LA stattfanden.