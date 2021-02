Tiroler SynCraft baut Bio-Heizkraftwerk in der Schweiz

Schwaz – Die Schwazer SynCraft Engineering GmbH realisiert in der Schweiz eines der weltweit größten Holzheizkraftwerke, das ab 2022 Strom für rund 8000 Haushalte sowie Wärme für eine Zuckerfabrik und die Stadt Frauenfeld liefern soll.

Basis des Kraftwerks sind vier von SynCraft entwickelte Schwebefestbettreaktoren. Bei dieser Technik wird Hackgut thermochemisch in Gas transformiert, wobei eine Verdichtung der Brennmasse verhindert wird. So entsteht neben Strom und Wärme auch Holzkohl­e, welche als Tierfutter­ergänzung, Bodendünger oder Grillkohle Verwendung findet. Die Holzkraftwerke von SynCraft arbeiten komplett emissionsfrei und erreichen einen Brennstoffnutzungsgrad von bis zu 92 %. „Bei Berücksichtigung der produzierten Holzkohle und deren Verwertung als Bodendünger spricht man sogar von einer Negativ-Emission-Technology“, so SynCraft-Gründer und Chef Marcel Huber.