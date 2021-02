Weltweit Kritik an Facebooks Nachrichtensperre in Australien

Politiker und Verleger weltweit haben am Donnerstag die Entscheidung von Facebook kritisiert, in Australien alle Nachrichteninhalte zu sperren. Dies sei „genauso arrogant wie enttäuschend“, erklärte Australiens Ministerpräsident Scott Morrison zu dem unerwarteten Schritt in dem langen Streit über ein geplantes Mediengesetz. Der deutsche Verband der Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) erklärte, Facebook zeige nun „sein wahres Gesicht“.

Der für die Medienaufsicht zuständige britische Abgeordnete Julian Knight sagte der Nachrichtenagentur Reuters, Facebook teste in Australien wohl seine Grenzen aus. „Daher stehen wir, so wie ich das sehe, alle hinter Australien.“

Das Parlament in Canberra soll in den kommenden Tagen über einen Gesetzentwurf beraten, der Plattformen wie Facebook und Google zwingen würde, ihre Werbeeinnahmen aus Nachrichteninhalten mit Medienhäusern zu teilen. Zuletzt zeichnete sich dafür eine Mehrheit ab. Die Tech-Konzerne sollen sich zunächst mit den Medienhäusern zusammensetzen, um Vereinbarungen zu treffen. Gelingt dies nicht, entscheidet ein von der Regierung berufener Vermittler. Die Reform findet weltweite Beachtung. In zahlreichen Staaten - auch den USA selbst - wird über etwaige Schritte diskutiert, um die Macht der großen amerikanischen Technologiekonzerne zu begrenzen. Die Facebook-Aktie fiel am Donnerstag an der Wall Street im Verlauf zwei Prozent.