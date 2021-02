USA bereit zu Atomgesprächen mit dem Iran

Die US-Regierung ist im Streit um das iranische Atomabkommen bereit, sich mit Vertretern des Iran und der übrigen sechs Vertragsstaaten zu treffen. Die USA würden eine Einladung des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell annehmen, um gemeinsam nach einer diplomatischen Lösung zu suchen, erklärte der Sprecher des Außenministeriums in Washington, Ned Price. Der Iran hat allerdings betont, erst nach einem ersten Schritt der USA zu dem Abkommen zurückkehren zu wollen.

Die Außenminister Deutschlands, Großbritanniens und Frankreichs waren am Donnerstag in Paris zusammengekommen, um sich über das weitere Vorgehen mit Blick auf den Iran abzustimmen. US-Außenminister Antony Blinken wurde per Video zugeschaltet.