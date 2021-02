Liste Fritz fordert Stadtrechtsreform für Innsbruck

Als zweite zentrale Forderung bei ihrer gestrigen Presse­konferenz nannte die List­e Fritz die Abschaffung der nicht-amtsführenden Stadträte in Innsbruck. Das Stadtrecht solle per Landesgesetz so geändert werden, dass jede Fraktion, die stark genug für einen Sitz im Stadtsenat ist, zwingend auch ein Ressort bekommen muss, erklärt Sint: „Wer regiert, soll arbeiten.“ Schließlich gebe es viele ungelöste Probleme in Innsbruck – und BM Georg Willi (Grüne) sei ohnedies überfordert und überlastet. Die Liste Fritz hat entsprechende Anträge im Landtag und im Innsbrucker Gemeinderat eingebracht.