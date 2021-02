Drei Farben sollen Sicherheit bei der Biathlon-WM in Obertilliach schaffen

Obertilliach – Schon einmal hat Obertilliach in seinem Biathlonzentrum eine Weltmeisterschaft für Jugend und Junioren veranstaltet. Das war 2013. Doch wenn heuer am 27. Februar der Startschuss zu den Bewerben mit Langlaufen und Schießen fällt, ist Corona-bedingt vieles anders. Sicherheit hat Vorrang. Immerhin sind 40 Nationen vertreten, angefangen von Brasilien oder Neuseeland mit je einem Sportler bis hin zu Russland oder Tschechien, die jeweils 20 Sportlerinnen und Sportler plus 20 Betreuungspersonen nach Osttirol entsenden. In Summe ergibt das über 800 Gäste.