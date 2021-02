1.818 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich

Von 14.274 auf 15.567 stieg laut Gesundheits- und Innenministerium in einer Woche die Zahl der aktiv Infizierten. 1.296 Personen befanden sich am Freitag wegen einer Covid-19-Erkrankung in einem Krankenhaus, davon 260 in Intensivbehandlung. Das sind 135 Personen weniger als noch vor einer Woche in einem Krankenhaus, aber zwei mehr, die in Intensivbehandlung sind.