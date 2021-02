Freitag ist Vorwahltag für die Kärntner Gemeinderatswahlen

Für die Kärntner Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 28. Februar findet am Freitag der Vorwahltag statt. War der Zuspruch bei den vergangenen Urnengängen eher mäßig, rechnet man diesmal pandemiebedingt mit deutlich mehr Interesse. In den beiden größten Städten Klagenfurt und Villach öffnen um 10.00 Uhr mehrere Wahllokale. In Klagenfurt sind es acht, die bis 19.00 Uhr geöffnet haben, in Villach sogar elf, die erst um 20.00 Uhr schließen.