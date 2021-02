Seilbahnprojekte im Stubaital am Prüfstand

Neustift – Corona-Krise hin oder her – die Stubaier Touristiker sind voll des Tatendrangs und wollen ein Großprojekt in Neustift angehen. Wie berichtet, hat die TVB-Spitze gemeinsam mit dem Seilbahnbetreiber Martin Pittl aus Fulpmes ein „Verbindungsprojekt“ vorgelegt, das die beiden Hausberge Elfer und Schlick zusammenwachsen lassen soll. Der TVB Stubai plant gemeinsam mit den Elferbahnen eine 16-Millionen-Euro-Investition am Elfer. Unter anderem sollen Gondel- und Rodelbahn verlängert sowie eine Zwischenstation errichtet werden. Daran geknüpft ist allerdings die Realisierung der lange geplanten Seilbahnanbindung von Neustift in die Schlick. Im Zuge dessen soll auch die Pistenfläche erweitert werden. Die Investitionskosten der Errichtungs- und Betreibergesellschaft Goldsutten GmbH – ein Zusammenschluss von Schlick 2000, Wintersport Tirol AG und TVB Stubai – belaufen sich auf mindestens 19 Millionen Euro.