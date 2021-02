Trotz neuer Wohnanlagen: Bezirksstadt Landeck hat Einwohner verloren

Landeck – Wohnanlagen schossen fast in allen Stadtteilen wie die Schwammerln aus dem Boden. Daher fällt es schwer zu glauben, dass die Einwohnerzahl von Landeck in den vergangenen zehn Jahren nicht gestiegen, sondern geringfügig gesunken ist: Wie Bürgermeister Herbert Mayer kürzlich in der Gemeinderatssitzung mitteilte, sind beim Meldeamt 7699 Einwohner mit Hauptwohnsitz Landeck registriert. Vor zehn Jahren (2011) waren es laut Statistik Austria noch 7709 Bewohner.