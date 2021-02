Experte Kreutner: „Nicht alles, was legal ist, muss auch legitim sein“

Wien – Martin Kreutner empfiehlt, auf das eigene Gefühl zu vertrauen. Wo beginnt Korruption? Und was ist zulässig? „Eigentlich haben wir es doch im Bauch, ob etwas geht oder nicht. Tun wir etwas, das wir ohne viel Bauchweh in der Zeitung lesen wollten? Können wir unser Handeln gegenüber unseren Kindern, Freunden und Bekannten vertreten?“ Nicht alles, was erlaubt ist, müsse auch legitim sein.